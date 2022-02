Televoto Sanremo 2022, codici, numero da fisso e mobile e regolamento: come votare i cantanti in gara (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Festival di Sanremo 2022, giunto alla sua 72esima edizione, ha preso il via ieri sera e terrà compagnia a milioni di telespettatori fino a sabato 5 febbraio, quando verrà decretato il vincitore. Dopo aver ascoltato le canzoni dei primi artisti, questa sera per la seconda serata saliranno sul palco dell’Ariston 13 cantanti in gara. Ma come fare per votarli da casa? Qual è il regolamento e quando può ‘intervenire’ il pubblico? Scopriamolo insieme! Leggi anche: Televoto Sanremo 2022, come votare le canzoni e come viene scelto il vincitore: il regolamento completo Festival di Sanremo 2022: come votare i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Festival di, giunto alla sua 72esima edizione, ha preso il via ieri sera e terrà compagnia a milioni di telespettatori fino a sabato 5 febbraio, quando verrà decretato il vincitore. Dopo aver ascoltato le canzoni dei primi artisti, questa sera per la seconda serata saliranno sul palco dell’Ariston 13in. Mafare per votarli da casa? Qual è ile quando può ‘intervenire’ il pubblico? Scopriamolo insieme! Leggi anche:le canzoni eviene scelto il vincitore: ilcompleto Festival dii ...

