SPAL, Almici: "Palermo è una piazza fantastica ma speravo di puntare al primo posto"
Almici si è presentato in sala stampa con la SPAL, ricordando l'addio da Palermo e ringraziando Mirri, Sagramola e Castagnini

AssetAsteria : RT @spalferrara: ?? | Almici: 'La #SPAL è una grande opportunità che la vita mi ha dato. Arrivo in una società ambiziosa e organizzata' #For… - spalferrara : ?? | Almici: 'La #SPAL è una grande opportunità che la vita mi ha dato. Arrivo in una società ambiziosa e organizzat… - psb_original : Spal, Almici: 'Società organizzata ed ambiziosa. Arrivo con entusiasmo' #SerieB - psb_original : SPAL, Venturato: 'Almici acquisto importante. Seck è bravo ed è normale sia richiesto, ma qui sta bene' #SerieB - tbjkickers : @bennygiardina molto piccola per Almici (SPAL)? -