Serra, l’arbitro di Milan-Spezia: “ero frastornato, adesso non vedo l’ora di tornare” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) l’arbitro Marco Serra è salito alla ribalta per l’errore commesso in occasione della partita Milan-Spezia: il direttore di gara non ha concesso, nel finale, il vantaggio ai rossoneri e annullato un gol valido di Messias, su ribaltamento di fronte è arrivato il gol del definitivo 1-2. Serra è tornato a parlare dell’episodio ai microfoni di Sky: “Florenzi mi ha abbracciato, Ibra mi ha detto di essere forte. Il gesto che hanno fatto i giocatori del Milan negli spogliatoi l’ho apprezzato molto il giorno dopo, sul momento il mio stato emotivo non me lo ha permesso, Calabria da capitano mi ha detto parole di conforto, poi passa Florenzi, che era affranto come me, poi passano Theo e Diaz e anche loro mi hanno detto di tirarmi su e reagire perché si sbaglia tutti. E poi è arrivato ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 2 febbraio 2022)Marcoè salito alla ribalta per l’errore commesso in occasione della partita: il direttore di gara non ha concesso, nel finale, il vantaggio ai rossoneri e annullato un gol valido di Messias, su ribaltamento di fronte è arrivato il gol del definitivo 1-2.è tornato a parlare dell’episodio ai microfoni di Sky: “Florenzi mi ha abbracciato, Ibra mi ha detto di essere forte. Il gesto che hanno fatto i giocatori delnegli spogliatoi l’ho apprezzato molto il giorno dopo, sul momento il mio stato emotivo non me lo ha permesso, Calabria da capitano mi ha detto parole di conforto, poi passa Florenzi, che era affranto come me, poi passano Theo e Diaz e anche loro mi hanno detto di tirarmi su e reagire perché si sbaglia tutti. E poi è arrivato ...

