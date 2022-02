Scuola, Bianchi “Elemento di sicurezza è la vaccinazione” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La formazione a distanza non è il male assoluto, nei momenti di difficoltà è stata una grande risorsa e lo sarà anche in futuro se necessario. Non stiamo demonizzando uno strumento fondamentale in questi due anni difficilissimi, ma privilegiamo l'attività in presenza. Bisogna però dare un segno forte: l'Elemento di sicurezza è la vaccinazione”. Così il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, in conferenza stampa al termine del Cdm. “Stiamo marciando verso una nuova normalità ma con la cautela che ci deve essere, perchè il virus c'è ancora e le scuole non sono un luogo separato rispetto a tutto il Paese”, ha aggiunto. Per il ministro tutti questi “sono interventi che richiedono un forte senso di responsabilità da parte di tutti. L'auto sorveglianza e gli elementi di semplificazione che abbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La formazione a distanza non è il male assoluto, nei momenti di difficoltà è stata una grande risorsa e lo sarà anche in futuro se necessario. Non stiamo demonizzando uno strumento fondamentale in questi due anni difficilissimi, ma privilegiamo l'attività in presenza. Bisogna però dare un segno forte: l'diè la”. Così il ministro dell'Istruzione, Patrizio, in conferenza stampa al termine del Cdm. “Stiamo marciando verso una nuova normalità ma con la cautela che ci deve essere, perchè il virus c'è ancora e le scuole non sono un luogo separato rispetto a tutto il Paese”, ha aggiunto. Per il ministro tutti questi “sono interventi che richiedono un forte senso di responsabilità da parte di tutti. L'auto sorveglianza e gli elementi di semplificazione che abbiamo ...

