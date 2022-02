Sanremo 2022 | problemi per l’inviato del Tg1 | il video è epico | che gaffe

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)è contraddistinto da due sedi. Una classica e un’altra su una nave da crociera. Nel tentativo di raggiungerla ci sono stati deiperdel Tg1. Ilè virale. La settimana diè quasi magica. Da quando parte la manifestazione canora a quando finisce non si può stare un attimo tranquilli. Questo è sicuramente uno dei motivi per cui l’evento è tanto atteso. Come abbiamo scoperto da qualche giorno, in questa edizione non è solo il palco dell’Ariston ad ospitare lo spettacolo. Si è deciso, infatti, di avere un altro show all’interno di una nave da crociera. Cosa che ha portato grande stupore ma anche interesse. Nella serata di oggi, insieme ai conduttori Fabio Rovazzi e Orietta Berti, ci sarà il cantautore Ermal Meta. I ...

Advertising

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - rockolpoprock : Sanremo 2022, il diario musicale di Giovanni Truppi: la gara - Italia_Notizie : Sanremo 2022, con Rettore c’è Ditonellapiaga: ecco la 24enne mentre canta in ‘tavernetta’ con due amici -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Lorena Cesarini è la co - conduttrice della seconda serata del Festival di. Professione attrice, ha 34 anni ed è nota al grande pubblico soprattutto per essere stata la protagonista di alcune puntate di Suburra la serie . Conosciamola meglio e scopriamo alcune ...Qualcosa Zalone però porterà a casa anche dalla sua parteicpazione come ospite a: stando alle cifre che circolano sul web, per lui ci dovrebbe essere un gettone da 50.000 euro. leggi ...Luca Argentero non sarà a Sanremo. L'attore era atteso sul palco del teatro Ariston come ospite speciale della seconda serata delle kermesse canora - al fianco di Laura Pausini e Checco Zalone - ma un ...Genova - Sono aperte le iscrizioni all'iniziativa che ha lanciato molti degli autori di canzoni di maggior successo degli ultimi anni, fra questi: Federica Abbate e Alessandro La Cava, che firmano ben ...