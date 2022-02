Sanremo 2022 | il video della performance dei Maneskin | Video

Leggi su panorama

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un anno dopo itornano acon l'emozione di chi, dopo aver vinto 6 dischi di diamante, 133 di platino e 34 d'oro, torna dove tutto è iniziato. E dopo essersi esibiti con la loro "Zitti e buoni", rientrano sul palco per una seconda esibizione con "Coraline", un brano che scalda ed emoziona non solo il frontman Damiano che si lascia andare alle lacrime a fine esibizione ma anche tutto il pubblico dell'Ariston che per lui riserva una sonora standing ovation. «Per noiè casa » dice Damiano. «È passato un anno, abbiamo fatto il giro del mondo e siamo di nuovo qui a festeggiare tutto quello che ci è successo, sullo stesso palco, insieme al pubblico die con Amadeus, che per primo ha creduto in noi.»