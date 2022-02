Quale crisi? Bitcoin è sempre più il leader delle criptovalute… (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dopo aver raggiunto il picco di capitalizzazione di mercato da novembre a oggi, Bitcoin sta riguadagnando quote di mercato dalle altcoin. Il leader delle criptovalute rappresenta infatti ad oggi il 42% del market cap globale delle criptovalute, confermando il suo ruolo di riferimento nel mercato delle valute digitali. Certo è che l’afflusso di nuove monete alternative (altcoin) nel mercato delle criptovalute ha messo in parziale dubbio la sostenibilità di questa leadership. Tuttavia, da Ethereum a Dogecoin, tutti i progetti criptovalutari più agguerriti e più promettenti non sembrano – almeno per il momento – ledere la predominanza di BTC. Nonostante il fatto che il Bitcoin sia stato in perdita per la maggior parte del mese di gennaio, dunque, la sua ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dopo aver raggiunto il picco di capitalizzazione di mercato da novembre a oggi,sta riguadagnando quote di mercato dalle altcoin. Ilcriptovalute rappresenta infatti ad oggi il 42% del market cap globalecriptovalute, confermando il suo ruolo di riferimento nel mercatovalute digitali. Certo è che l’afflusso di nuove monete alternative (altcoin) nel mercatocriptovalute ha messo in parziale dubbio la sostenibilità di questaship. Tuttavia, da Ethereum a Dogecoin, tutti i progetti criptovalutari più agguerriti e più promettenti non sembrano – almeno per il momento – ledere la predominanza di BTC. Nonostante il fatto che ilsia stato in perdita per la maggior parte del mese di gennaio, dunque, la sua ...

Ultime Notizie dalla rete : Quale crisi Record di aumento dei prezzi dal 1996: l'inflazione sulle famiglie povere pesa il doppio ...8, ancora sotto a quel due per cento, obiettivo attorno al quale si muove la Banca centrale europea. la dinamica dei beni energetici è destinata a rallentare ma per tornare ai livelli pre crisi ci ...

Festival di Sanremo: Baggio (Aiart), 'kermesse musicale o provocazione dissacratoria?' ... offende un'intera comunità peraltro in difficoltà per la pandemia, la crisi sociale e le ...il sospetto che siano 'gonfiati' in quanto sono rilevati " con criteri opinabili - da una Spa della quale la ...

Calcagno: settore sport in crisi, servono ristori e riforme RaiNews Crisi Russia-Ucraina, Biden autorizza il dispiegamento di nuove truppe Usa nell’est Europa Tremila soldati Usa pronti a raggiungere Polonia, Romania e Germania. Il presidente Biden, a sostegno degli alleati Nato, nella crisi diplomatica in corso tra Russia e Ucraina, ha deciso di autorizzar ...

SOStenibile – La Crisi è l’occasione NewTuscia – MONTATO DI CASTRO – Mercoledì 2 febbraio alle ore 11, presso la sala consigliare del comune di Montalto di Castro, l’assessorato all’ambiente, insieme a Juppiter APS giovanile presentano ...

