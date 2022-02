Pordenone vs SPAL | in tv e formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Una delle partite in programma per la 21esima giornata del campionato di Serie B, èvs. Si gioca domenica 6 febbraio alle 16.15 allo stadio Teghil e la partita verrà trasmessa in diretta sui canali DAZN. Chi avrà la meglio tra le due squadre? Como – Lecce: in tv evs: come si presentano le squadre?si presentano a questa 21esima giornata di Serie B con due situazioni differenti allele. I padroni di casa sono ultimi in classifica con 11 punti mentre gli ospiti si trovano al quindicesimo posto a quota 22 punti. L’obiettivo comune che le duecondividono è vincere: incassare i tre punti della vittoria che aiuterebbero ila ...