Perché la Cina fa più paura dell’Urss. Le parole del capo dell’Fbi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La principale minaccia per gli Stati Uniti nei campi della sicurezza economica e dell’innovazione è la Cina. Parola di Christopher Wray, direttore dell’Fbi, che ha tenuto nei giorni scorsi un discorso alla Ronald Reagan Presidential Library, in California. Una minaccia che costa all’Fbi – la stessa agenzia che ha lanciato un avvertimento sulla sicurezza degli atleti a Pechino 2022 – l’apertura di due indagini di controspionaggio in media al giorno. “Valutando tutto quel che emerge dalle nostre indagini, oltre 2.000 delle quali si concentrano sui tentativi del governo cinese di trafugare le nostre informazioni e la nostra tecnologia, possiamo constatare che non esiste Paese che ponga una minaccia più vasta della Cina alle nostre idee, all’innovazione e alla sicurezza economica”, ha detto. Il governo cinese ha ripetutamente negato di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La principale minaccia per gli Stati Uniti nei campi della sicurezza economica e dell’innovazione è la. Parola di Christopher Wray, direttore, che ha tenuto nei giorni scorsi un discorso alla Ronald Reagan Presidential Library, in California. Una minaccia che costa all’Fbi – la stessa agenzia che ha lanciato un avvertimento sulla sicurezza degli atleti a Pechino 2022 – l’apertura di due indagini di controspionaggio in media al giorno. “Valutando tutto quel che emerge dalle nostre indagini, oltre 2.000 delle quali si concentrano sui tentativi del governo cinese di trafugare le nostre informazioni e la nostra tecnologia, possiamo constatare che non esiste Paese che ponga una minaccia più vasta dellaalle nostre idee, all’innovazione e alla sicurezza economica”, ha detto. Il governo cinese ha ripetutamente negato di ...

