Parte il processo d’appello per il caso Ream, Appendino in aula (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’ex sindaca di Torino Chiara Appendino questa mattina è tornata in aula per il processo d’appello Ream. Condannata in primo grado a sei mesi in abbreviato per falso ideologico si dovrà difendere per quel debito di 5 milioni non messi a bilancio all’inizio della sua amministrazione. Davanti al giudice Piera Capriolio anche l’ex capo di gabinetto Paolo Giordana condannato in primo grado 8 mesi, l’ex assessore al Bilancio Sergio Rolando. ll sostituto procuratore generale Giancarlo Avenati Bassi ha chiesto di poter ascoltare i tre revisori contabili, il presidente Herry Fenoglio, Maddalena De Finis e Nadia Rosso, mentre le difese hanno chiesto l’audizione di Giovanni Quaglia, il presidente Fondazione Crt, l’ex presidente del consiglio comunale Fabio Versaci e Mauro Pernasso al tempo direttore generale del ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’ex sindaca di Torino Chiaraquesta mattina è tornata inper il. Condannata in primo grado a sei mesi in abbreviato per falso ideologico si dovrà difendere per quel debito di 5 milioni non messi a bilancio all’inizio della sua amministrazione. Davanti al giudice Piera Capriolio anche l’ex capo di gabinetto Paolo Giordana condannato in primo grado 8 mesi, l’ex assessore al Bilancio Sergio Rolando. ll sostituto procuratore generale Giancarlo Avenati Bassi ha chiesto di poter ascoltare i tre revisori contabili, il presidente Herry Fenoglio, Maddalena De Finis e Nadia Rosso, mentre le difese hanno chiesto l’audizione di Giovanni Quaglia, il presidente Fondazione Crt, l’ex presidente del consiglio comunale Fabio Versaci e Mauro Pernasso al tempo direttore generale del ...

