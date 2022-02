Ornella Muti debutta sul palco di Sanremo 2022: i look della serata (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ornella Muti ha finalmente calcato il palco dell’Ariston. Per la prima volta al Festival di Sanremo, ha spalleggiato Amadeus nella conduzione della prima serata di kermesse, svoltasi martedì 1 febbraio 2022. Come ha spiegato il direttore artistico, per la sua terza edizione consecutiva ha voluto al suo fianco cinque donne – una per ogni sera – provenienti dal mondo del cinema, fortemente penalizzato (come tutte le arti) dalla pandemia. E Ornella Muti ha raccolto il primo testimone, scendendo con eleganza le scalinate tanto temute dell’Ariston. Nell’arco della serata, l’attrice si è concessa due cambi d’outift che portano la firma di Francesco Scognamiglio. I look di ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 2 febbraio 2022)ha finalmente calcato ildell’Ariston. Per la prima volta al Festival di, ha spalleggiato Amadeus nella conduzioneprimadi kermesse, svoltasi martedì 1 febbraio. Come ha spiegato il direttore artistico, per la sua terza edizione consecutiva ha voluto al suo fianco cinque donne – una per ogni sera – provenienti dal mondo del cinema, fortemente penalizzato (come tutte le arti) dalla pandemia. Eha raccolto il primo testimone, scendendo con eleganza le scalinate tanto temute dell’Ariston. Nell’arco, l’attrice si è concessa due cambi d’outift che portano la firma di Francesco Scognamiglio. Idi ...

trash_italiano : Ok Ornella Muti eh, PERÒ io aspett9 l’ospitata di Sabrina Ferilli, con lei che alle 2 di notte va in platea, si avv… - Agenzia_Ansa : 'Sostengo l'uso legale della cannabis': così Ornella Muti, che sarà sul palco dell'Ariston, esprime la sua posizion… - riccardomagi : Per ringraziare Ornella Muti del suo impegno e di aver portato la battaglia per la cannabis direttamente a Sanremo… - elisabarbini : E comunque Ornella Muti ha 66 anni, sì 66 anni ed è in una forma spaziale. Sono ancora scossa - cannabisseeds_ : Sanremo: Actress Ornella Muti sparks cannabis debate in Italy - Wanted in Rome -