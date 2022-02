Nauticsud | Amato | “Mancano posti barca | pronti a investire in un Marina”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Molte le novità in fiera al, in programma dal 12 al 20 febbraio alla Mostra d’Oltremare di Napoli: il presidente di AFINA, Gennaroha lanciato l’allarme durante la presentazione. Cancelli aperti, dal 12 al 20 febbraio alla Mostra d’Oltremare, per il 48°. Al salone internazionale dedicato alla filiera nautica tante anteprime mondiali e novità: dalle imzioni ai motori, dall’oggettistica agli accessori e servizi. Durante la presentazione dell’evento, organizzato dall’Associazione Filiera Italiana della Nautica in collaborazione con l’ente fieristico partenopeo, sorge il problema della mancanza diin Campania.: “Ogni 10 barche vendute solo 6 trovano ormeggio” “È un problema vero – afferma il ...

