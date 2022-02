Napoli, Tuanzebe entra nella lista. Ounas rimane in bilico, pronto Ghoulam (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un cambio certo, un altro possibile. Il Napoli scioglierà definitivamente le riserve soltanto domani, quando consegnerà all'Uefa la lista ufficiale per la fase ad eliminazione diretta dell'Europa ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un cambio certo, un altro possibile. Ilscioglierà definitivamente le riserve soltanto domani, quando consegnerà all'Uefa laufficiale per la fase ad eliminazione diretta dell'Europa ...

Advertising

Diego31883 : RT @Gazzetta_it: #Napoli, Tuanzebe entra nella lista per l'Europa League. Ounas rimane in bilico: domani la decisione - sportli26181512 : Napoli, Tuanzebe entra nella lista. Ounas rimane in bilico, pronto Ghoulam: Napoli, Tuanzebe entra nella lista. Oun… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Napoli, Tuanzebe entra nella lista per l'Europa League. Ounas rimane in bilico: domani la decisione - Gazzetta_it : #Napoli, Tuanzebe entra nella lista per l'Europa League. Ounas rimane in bilico: domani la decisione - NCN_it : #Frosinone, #Angelozzi: “#Gatti? #Giuntoli ha fatto di tutto per portarlo a #Napoli prima di prendere #Tuanzebe. Su… -