Milan sui social – Rafael Leao festeggia per il gol migliore di gennaio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) I tifosi hanno eletto il gol di Rafael Leao come migliore del mese di gennaio e lui ha festeggiato su Twitter così, a modo suo.

acmilan : ?? AC Milan Official App ?? Don't fall behind. Download our App for all the latest on the Rossoneri ?? Non restare in… - GianlucaPedone4 : @LouGirardiReal Quindi lo abbiamo già perso xvhe il Milan come sui rinnovi nn offre un caffè in più!!! - Norbeofficial : RT @AnfetaMilan: Sto filtrando le vostre opinioni sui brani in base alla stima intellettuale che ho degli account. Tra 3 giorni elaboro tut… - cla_coppi82 : @milan_risorto Altro aspetto, ne togli uno deficitario(Saele o messias) sul gioco aereo e ne metti uno buono(Rebic)… - kimonsjaer24 : RT @AnfetaMilan: Sto filtrando le vostre opinioni sui brani in base alla stima intellettuale che ho degli account. Tra 3 giorni elaboro tut… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan sui Centrodestra, Berlusconi freddo su Lega e FdI. I paletti per un'intesa con i centristi E ieri, per mostrare plasticamente che ha ripreso il timone, ha postato sui social una sua foto ... compreso il cammino del Milan e quello del Monza che tanto appassiona il Cavaliere, ma è chiaro che ...

Sanremo, Achille Lauro: il battesimo a torso nudo scuote, ecco il significato Intanto, tra chi fa polemica sui social, vi è il senatore Lucio Milan . Quest'ultimo accusa il cantante di aver profanato il sacramento del battesimo e non risparmia il coro gospel che l'ha ...

Milan sui social – Tonali in clima derby: “E’ quella settimana lì” | News Pianeta Milan Sarà un derby "Covid free": nessun positivo per Inter e Milan Ma intanto ha abbracciato Caicedo, che ieri ha svolto il primo allenamento vero con i compagni» La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui rientri e gli uomini ... di rientro dal Sudamerica. (Milan ...

Inter Milan, Inzaghi può sorridere: le ultime dalla Pinetina Ma intanto ha abbracciato Caicedo, che ieri ha svolto il primo allenamento vero con i compagni» La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui rientri e gli uomini a disposizione dei nerazzurri:. «Inza ...

