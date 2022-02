“Mi sento agitato” | concorrente del GF Vip chiede di parlare con la psicologa!

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Le vicende all’interno della Casa stanno diventando piuttosto pesanti La vicenda riguarda Alessandro Basciano, che sta attraversando un momento non semplice a causa di Gianmaria Antinolfi. Dopo le problematiche con Sophie Codegoni c’è un altro problema Basciano e la Codegoni sono subito L'articolo proviene da Inews24.it.

Mi teneva calmo, ora mi'. Giamaria , anche se fuori del reality, è comunque vicino a Basciano , dato che gli ha dedicato un post dal suo account Instagram: 'Anche se non sono più dentro ...Mi teneva calmo, ora mi" , ha ammesso il deejay. Chissà se Sophie riuscirà a prendere in mano la situazione e tranquillizzare la sua dolce metà. Scopri le ultime news sul Grande ...“Mi sento agitato”: Alessandro Basciano deluso dall’uscita di Gianmaria Antinolfi dal GF Vip Alessandro Basciano (Foto: Facebook) L’ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip ha portato ...Era un punto di riferimento. Mi teneva calmo, ora mi sento agitato. Antinolfi che ha deciso di lasciare il reality lunedì ha risposto a distanza all’amico, nelle sue storie Instagram ha pubblicato una ...