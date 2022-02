Matteo Romano | ecco il testo della canzone “Virale” a Sanremo 2022

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ha aperto ben sette date dell’ultimo tour di Emma Marrone, il giovane cantante “nato” su Tik Tok ora in gara con il branoilè il brano diScaleSolo per salire se valeCosa ridi se mi fa maleCurare ferite col salePare pareSu quello che ti piaceGiuro un po’ lo odio mi spiacePregherò di farti tornareHo il cuore parcheggiato su strade piene, case vuoteBasta è la tua rispostaAnche se poi tutto parla di teChe te ne fai dei basta come rispostaE cadiamo giùPerdo la testaSe non saliamo piùTu mi dici no no no no noDi notte non ritorneròFrasi scritte per metà, se vere non lo ...