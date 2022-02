M5S, Meleo: boom ciclabili e sharing mobility grazie a Raggi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma – “Nonostante Roma sia la città italiana più motorizzata, è bene sottolineare come grazie al grande impegno profuso dall’amministrazione Raggi la Capitale abbia conosciuto un vero e proprio boom delle piste ciclabili: stiamo parlando di ben 75 chilometri di nuove piste in tre anni, a cavallo fra il 2018 e il 2021.” “L’idea di sviluppo della mobilità sostenibile tracciata dalla passata amministrazione si articola poi con un’offerta complessiva di trasporto pubblico che Raggiunge i 300mila posti per 362 linee di servizio e 8.400 chilometri di percorso.” “L’età media dei mezzi pubblici si è ridotta, passando dai 10,1 anni del 2019 ai 9,1 del 2020. Il 29,2% della flotta è composta da veicoli elettrici, a metano o ibridi. Abbiamo inoltre dotato Roma di un servizio di car sharing con ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma – “Nonostante Roma sia la città italiana più motorizzata, è bene sottolineare comeal grande impegno profuso dall’amministrazionela Capitale abbia conosciuto un vero e propriodelle piste: stiamo parlando di ben 75 chilometri di nuove piste in tre anni, a cavallo fra il 2018 e il 2021.” “L’idea di sviluppo della mobilità sostenibile tracciata dalla passata amministrazione si articola poi con un’offerta complessiva di trasporto pubblico cheunge i 300mila posti per 362 linee di servizio e 8.400 chilometri di percorso.” “L’età media dei mezzi pubblici si è ridotta, passando dai 10,1 anni del 2019 ai 9,1 del 2020. Il 29,2% della flotta è composta da veicoli elettrici, a metano o ibridi. Abbiamo inoltre dotato Roma di un servizio di carcon ...

Advertising

MartinGConde : ROMA 2022. Linda Meleo - Nota: Come puoi fidarti di te e M5S 'Non Fallire' quando la tua foto Fb di Roma, dal Campi… - LavoroLazio_com : Roma, Meleo-Festa (M5S): 'Acea al lavoro su carenza acqua Esquilino, vigiliamo per bene cittadini' 'All'Esquilino c… - LavoroLazio_com : Malagrotta, Meleo (M5S): 'Invece della bonifica, riaprono la discarica con un'idea di Cerroni' 'Il capping, la tant… - LavoroLazio_com : Sede comunale via della Greca, Meleo-Festa (M5S): 'Stral... - GiornaleLazio : Malagrotta, Meleo (M5S): “Invece della bonifica, riaprono la discarica con un’idea di Cerroni” -