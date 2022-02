Lulù Selassié, un aereo romantico da parte di Manuel: il gesto dell’ex gieffino (VIDEO) (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Lulù Selassié riceve una messaggio aereo da parte di Manuel Bortuzzo: ecco sui social il gesto dell’ex gieffino Arriva il terzo aereo per Lulù Selassié. Giornata speciale di messaggi per la princess che da qualche giorno sta affrontato l’avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia senza il suo Manuel. Il giovane Bortuzzo la scorsa settimana ha scelto di terminare la sua avventura all’interno della Casa dopo circa 130 giorni. Nonostante la distanza il giovane atleta non ha mai smesso di seguire e sostenere Lulù. Manuel attende fuori dalla Casa la sua adorata princess Lulù e per dimostrargli ancora di più il suo amore ha ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022)riceve una messaggiodadiBortuzzo: ecco sui social ilArriva il terzoper. Giornata speciale di messaggi per la princess che da qualche giorno sta affrontato l’avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia senza il suo. Il giovane Bortuzzo la scorsa settimana ha scelto di terminare la sua avventura all’interno della Casa dopo circa 130 giorni. Nonostante la distanza il giovane atleta non ha mai smesso di seguire e sostenereattende fuori dalla Casa la sua adorata princesse per dimostrargli ancora di più il suo amore ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Selassié Grande Fratello Vip, parla Manuel Bortuzzo: "Il comportamento di Soleil non mi è piaciuto" Gf Vip, parla Manuel Bortuzzo: "Il comportamento di Soleil non mi è piaciuto" Manuel ha rivelato inoltre di aver fatto un tatuaggio, dedicato a Lulù , il numero 22: A Parpiglia , il nuotatore ...

Franco Bortuzzo 'L'amore di Lulù per Manuel? Credevo fosse strategia'/ 'Ora invece?' ...papà di Manuel ha poi avuto un commento anche sul padre della Selassié, attualmente in carcere: 'Non mi sono preoccupato di chi ha sparato a mio figlio, figuriamoci se mi preoccupo del padre di Lulù. ...

Gf Vip, parla Manuel Bortuzzo: "Il comportamento di Soleil non mi è piaciuto" Manuel ha rivelato inoltre di aver fatto un tatuaggio, dedicato a, il numero 22: A Parpiglia , il nuotatore ......papà di Manuel ha poi avuto un commento anche sul padre della, attualmente in carcere: 'Non mi sono preoccupato di chi ha sparato a mio figlio, figuriamoci se mi preoccupo del padre di. ...