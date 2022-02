Luigi Fassi | Artissima può diventare un brand

Advertising

HankHC91 : RT @artribune: È Chiara Gatti la nuova direttrice del Man di Nuoro. Succede a Luigi Fassi - terreconfineff : RT @artribune: È Chiara Gatti la nuova direttrice del Man di Nuoro. Succede a Luigi Fassi - artribune : È Chiara Gatti la nuova direttrice del Man di Nuoro. Succede a Luigi Fassi - ArtissimaFair : Artissima è lieta di annunciare il suo nuovo direttore: sarà il quarantaquattrenne Luigi Fassi a guidare la Fiera d… - uncronista : #Cultura | @ArtissimaFair ha un nuovo direttore, è Luigi Fassi: raccoglierà il testimone di Ilaria Bonacossa, nomin… -

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Fassi

Chiara Gatti è la nuova direttrice del . Storica dell'arte, critica e curatrice è nata a Luino, in provincia di Varese, nel 1973. Laureata alla Cattolica di Milano, ha un master in Management della ...La selezione per il vertice del museo d'arte moderna di Nuoro, per la sostituzione diarrivato al termine del suo mandato, si lascia alle spalle uno strascico di polemiche. A metà ...Ma andiamo per gradi. Allo scadere dell’incarico di Luigi Fassi, neo direttore della fiera Artissima, il Man indice un bando per la selezione del nuovo Direttore Artistico. I candidati ammessi lo ...Prenderà il posto di Luigi Fassi, giunto al termine del suo mandato e nominato ieri direttore artistico di Artissima. Nata a Luino, in provincia di Varese, è stata direttore artistico di Palazzo ...