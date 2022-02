La partita in Ucraina è anche cyber. Biden manda la sua esperta a Bruxelles (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Prevenire e contrare gli attacchi informatici russi contro l’Ucraina, gli Stati Uniti, l’Unione europea e la Nato. È l’obiettivo della visita a Bruxelles e a Varsavia di Anne Neuberger, ex ufficiale dell’Nsa oggi vice consigliera per la sicurezza nazionale della Casa Bianca con delega a cyber e tecnologie emergenti. In agenda, incontri con funzionari della Nato e dell’Unione europea a Bruxelles, con quelli dei Paesi baltici a Varsavia, e virtuali con quelli tedeschi e francesi. Obiettivo: “Elevare la sicurezza informatica come una priorità di primo livello nella Nato e con i partner internazionali”, ha spiegato un alto funzionario dell’amministrazione Biden ai giornalisti. “Se continuano ad usare sforzi informatici, beh, possiamo rispondere allo stesso modo, con il cyber”, aveva ... Leggi su formiche (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Prevenire e contrare gli attacchi informatici russi contro l’, gli Stati Uniti, l’Unione europea e la Nato. È l’obiettivo della visita ae a Varsavia di Anne Neuberger, ex ufficiale dell’Nsa oggi vice consigliera per la sicurezza nazionale della Casa Bianca con delega ae tecnologie emergenti. In agenda, incontri con funzionari della Nato e dell’Unione europea a, con quelli dei Paesi baltici a Varsavia, e virtuali con quelli tedeschi e francesi. Obiettivo: “Elevare la sicurezza informatica come una priorità di primo livello nella Nato e con i partner internazionali”, ha spiegato un alto funzionario dell’amministrazioneai giornalisti. “Se continuano ad usare sforzi informatici, beh, possiamo rispondere allo stesso modo, con il”, aveva ...

