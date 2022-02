Il coraggio di cambiare… con gusto: “Giannatuttapanna” in giro con l’Ape a distribuire dolcezza (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Gianna Gentili ha ideato il progetto “Giannatuttapanna” durante il lockdown Gianna Gentili aveva un sogno, quello di tornare ad essere felice e far sorridere gli altri. Lo ha realizzato inventandosi un lavoro: portare gelati ovunque con il suo Ape vintage, partendo dalla sua Venturina Terme, in provincia di Livorno. Gianna tutta panna è stata una scommessa, un progetto pensato durante il lockdown. Poi l’intraprendenza, il sorriso, la testardaggine della donna hanno fatto il resto. E adesso la storia si ripete per altre come lei, che stanno provando a cambiar vita con il ‘pan-chising’, il franchising inventato da Gianna: tanti mezzi vintage in giro per portare sorrisi e gelati. Alle volte, infatti, basta un po’ di coraggio per cambiare la propria vita, basta crederci ed ascoltare il cuore. Quasi venti anni nel mondo della moda, poi ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Gianna Gentili ha ideato il progetto “” durante il lockdown Gianna Gentili aveva un sogno, quello di tornare ad essere felice e far sorridere gli altri. Lo ha realizzato inventandosi un lavoro: portare gelati ovunque con il suo Ape vintage, partendo dalla sua Venturina Terme, in provincia di Livorno. Gianna tutta panna è stata una scommessa, un progetto pensato durante il lockdown. Poi l’intraprendenza, il sorriso, la testardaggine della donna hanno fatto il resto. E adesso la storia si ripete per altre come lei, che stanno provando a cambiar vita con il ‘pan-chising’, il franchising inventato da Gianna: tanti mezzi vintage inper portare sorrisi e gelati. Alle volte, infatti, basta un po’ diper cambiare la propria vita, basta crederci ed ascoltare il cuore. Quasi venti anni nel mondo della moda, poi ...

