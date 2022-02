Guida al fantacalcio, i nostri consigli sulla Lazio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Continua la Guida al fantacalcio targata 11contro11 dove vengono prese in esame tutte le squadre di Serie A in ottica fanta; oggi è la volta dei consigli per la Lazio. Dopo il girone di andata l’andamento di mister Sarri alla Guida della Lazio è stato piuttosto deludente. La squadra non è mai riuscita a posizionarsi tra le prime 4 della classifica e non ha mai ottenuto più di due successi di fila. Era sicuramente prevedibile che l’avvio dell’ex tecnico di Napoli e Juventus avrebbe avuto delle difficoltà ma certamente i tifosi si aspettavano qualcosa in più. Al momento comunque non corre rischi, la sua panchina è ben salda. Lotito punta forte sul maestro Maurizio Sarri. Le note liete di questo primo scorcio di stagione è sicuramente da trovare sulle fasce. Felipe Anderson, Pedro e ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Continua laaltargata 11contro11 dove vengono prese in esame tutte le squadre di Serie A in ottica fanta; oggi è la volta deiper la. Dopo il girone di andata l’andamento di mister Sarri alladellaè stato piuttosto deludente. La squadra non è mai riuscita a posizionarsi tra le prime 4 della classifica e non ha mai ottenuto più di due successi di fila. Era sicuramente prevedibile che l’avvio dell’ex tecnico di Napoli e Juventus avrebbe avuto delle difficoltà ma certamente i tifosi si aspettavano qualcosa in più. Al momento comunque non corre rischi, la sua panchina è ben salda. Lotito punta forte sul maestro Maurizio Sarri. Le note liete di questo primo scorcio di stagione è sicuramente da trovare sulle fasce. Felipe Anderson, Pedro e ...

Advertising

zazoomblog : Guida al fantacalcio i nostri consigli sull’Inter - #Guida #fantacalcio #nostri #consigli - TuttoFanta : #Kamenovic alla #Lazio ??La scheda e il consiglio per il #fantacalcio - TuttoFanta : #Seck è un nuovo giocatore del #Torino ??La scheda e il consiglio per il #fantacalcio - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Fantacalcio Mantra, ecco la guida per l'asta di riparazione e i consigli su chi puntare ? - infoitsport : Fantacalcio Mantra, ecco la guida per l’asta di riparazione e i consigli su chi puntare -