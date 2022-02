Giuramento Mattarella Presidente della Repubblica 2022, data e orario: quando e come vederlo in diretta tv e streaming (Di mercoledì 2 febbraio 2022) I partiti, dopo una settimana di ‘trattative’, si sono messi d’accordo e hanno scelto di riconfermare come Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha deciso di restare al Quirinale. Ma quando ci sarà il Giuramento? E dove vederlo in diretta tv? Giuramento Sergio Mattarella Presidente della Repubblica: orario e dove vederlo in tv Ci sono volute otto votazioni e alla fine è passata la scelta più “comoda”, ovvero quella di confermare il Presidente uscente come già accaduto in passato. Mattarella, così, al Quirinale si presenta con ben 759 voti su un totale di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) I partiti, dopo una settimana di ‘trattative’, si sono messi d’accordo e hanno scelto di riconfermareSergio, che ha deciso di restare al Quirinale. Maci sarà il? E doveintv?Sergioe dovein tv Ci sono volute otto votazioni e alla fine è passata la scelta più “comoda”, ovvero quella di confermare iluscentegià accaduto in passato., così, al Quirinale si presenta con ben 759 voti su un totale di ...

