Draghi, oggi riapriamo di piu' il Paese, scuola in presenza (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "I provvedimenti di oggi vanno nella direzione di una ancora maggiore riapertura del Paese. oggi ci occupiamo della scuola in presenza, che è da sempre la priorità di questo governo. Veniamo incontro ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "I provvedimenti divanno nella direzione di una ancora maggiore riapertura delci occupiamo dellain, che è da sempre la priorità di questo governo. Veniamo incontro ...

Advertising

rusembitaly : ???????? Il Presidente della Federazione Russa, Vladimir #Putin, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Pres… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi in #Cdm ha espresso soddisfazione per i dati sulla crescita usciti oggi: 6,5% nel 2021. “Sono… - ItaliaViva : Dopo il crollo dell’occupazione femminile del 2020, oggi raggiungiamo un dato straordinario. La scelta del Governo… - Ordavelliss : RT @MediasetTgcom24: Draghi: 'Oggi riapriamo l'Italia, indicheremo un calendario per il superamento delle restrizioni' #draghi #cdm #covid… - PinascoDanilo : RT @claudiocerasa: Situa. Conte ha tre guai: non controllo gruppo parlamentare, dualismo con Di Maio, disorientamento nel governo. Come se… -