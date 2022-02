Dati contagio Covid in FVG. 3 febbraio 2022 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 28.760 test e tamponi sono state riscontrate 3.497 nuove positività al Covid 19, pari al 12,15%. Nel dettaglio, su 10.389 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.087 nuovi contagi (10,46%), su 18.371 test rapidi antigenici 2.410 casi (13,11%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 41, di cui 29 non immunizzate, mentre i pazienti in altri reparti sono 498. Dati stabili rispetto a ieri. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella da 40-49 anni (17,41%), seguita da 50-59 (15,41%) e 30-39 (13,81%). La fascia 20-29 si attesta al 9,35%, la 14-19 al 6,55%, la 11-13 al 5,38% e la 6-10 all’8,95%. Oggi si registrano i decessi di 14 persone, tra i ... Leggi su udine20 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 28.760 test e tamponi sono state riscontrate 3.497 nuove positività al19, pari al 12,15%. Nel dettaglio, su 10.389 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.087 nuovi contagi (10,46%), su 18.371 test rapidi antigenici 2.410 casi (13,11%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 41, di cui 29 non immunizzate, mentre i pazienti in altri reparti sono 498.stabili rispetto a ieri. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella da 40-49 anni (17,41%), seguita da 50-59 (15,41%) e 30-39 (13,81%). La fascia 20-29 si attesta al 9,35%, la 14-19 al 6,55%, la 11-13 al 5,38% e la 6-10 all’8,95%. Oggi si registrano i decessi di 14 persone, tra i ...

