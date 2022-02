Case di comunità a Monreale grazie al Pnrr | veri ospedali dalle piccole dimensioni

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Anche a, nei pressi dell’attuale poliambulatorio, e in altri comuni del comprensorio, potrebbero sorgere ledi, un’opportunità per la sanità pubblica e territoriale, offerta dal. È questa la proposta che ha avanzato all’Ars l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. A ospitaredipotrebbero essere numerosi Comuni della provincia di (live.it)

Anche a Monreale, nei pressi dell'attuale poliambulatorio, e in altri comuni del comprensorio, potrebbero sorgere le case di comunità, un'opportunità per la sanità pubblica e territoriale, offerta dal PNRR. È questa la proposta che ha avanzato all'Ars l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. A ospitare le case di comunità potrebbero essere numerosi Comuni della provincia di Palermo, come gli Ospedali di comunità. Sul fronte sanitario arriveranno 20 miliardi, che serviranno per collegare alla fibra 7 milioni di case ancora non raggiunte, 10mila scuole, 12mila tra ospedali e strutture sanitarie.