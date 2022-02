Calcio femminile | Algarve Cup 2022 | presenti le azzurre Bertolini | “Torneo prestigioso”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un appuntamento importante in programma in questo mese per la Nazionaledi. Ledi Milenasaranno impegnate in Portogallo all’Cup. Oggi il sorteggio dei gironi: squadra tricolore inserita nel raggruppamento con Danimarca e Norvegia. Esordio il 16 febbraio a Lagos con la Danimarca, match successivo il 20 febbraio a Faro la Norvegia. Le parole del commissario tecnico azzurro: “È unche ci darà l’opportunità di capire a che punto siamo e di lavorare in vista delle sfide di qualificazione al Mondiale 2023 in programma ad aprile. Affronteremo nazionali di prima fascia, saranno partite difficili e molto intense dal punto di vista fisico. Le ragazze avranno modo di fare esperienza, misurandosi con avversarie dello ...

Advertising

FIGCfemminile : ?? Al via la partnership con @WSC_Sports, leader mondiale nella tecnologia video basata sull’intelligenza artificial… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ITALIA FEMMINILE - Algarve Cup, esordio contro la Danimarca, Bertolini: 'È un torneo prestigioso' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA FEMMINILE - Algarve Cup, esordio contro la Danimarca, Bertolini: 'È un torneo prestigioso' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA FEMMINILE - Algarve Cup, esordio contro la Danimarca, Bertolini: 'È un torneo prestigioso' - napolimagazine : ITALIA FEMMINILE - Algarve Cup, esordio contro la Danimarca, Bertolini: 'È un torneo prestigioso' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio femminile

IlPescara

A quasi due anni di distanza dall'ultima partecipazione, le Azzurre deltornano protagoniste al torneo internazionale dell'Algarve Cup, in Portogallo, cui partecipano, oltre alla nazionale di casa, anche Danimarca, Norvegia e Svezia. Il sorteggio ha stabilito che ...... ha al suo interno campi da tennis, palestre, piscine, campi di, e molto altro ancora. La ... ha difeso lo statuto: " Conosco molto bene l'Aniene e quel che ha fatto per lo sportè ...Un appuntamento importante in programma in questo mese per la Nazionale femminile di calcio. Le azzurre di Milena Bertolini saranno impegnate in Portogallo all'Algarve Cup. Oggi il sorteggio dei giron ...A quasi due anni di distanza dall'ultima partecipazione, le Azzurre del calcio tornano protagoniste al torneo internazionale dell'Algarve Cup, in Portogallo, cui partecipano, oltre alla nazionale di c ...