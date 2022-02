Cagliari | tegola per Mazzarri | due nuovi positivi in squadra

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Duein casa: si tratta di Giorgio Altare e Gabriele Zappa Ilcon una nota ufficiale comunica latà di due calciatori della. Il comunicato: «IlCalcio comunica che i test sanitari hanno evidenziato latà al Covid-19 di Giorgio Altare e Gabriele Zappa: vaccinati, asintomatici, i calciatori sono stati posti subito in isolamento. Il Club ha informato le autorità competenti in materia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

CentotrentunoC : #Cagliari ???? ?? Nuova tegola per Walter #Mazzarri: due nuovi casi di positività nel #Cagliari, ai box #Zappa e…

