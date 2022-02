Beautiful, trama 2 febbraio 2022: le condizioni di Thomas precipitano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Anticipazioni Beautiful oggi 2 febbraio 2022 con colpi di scena e racconti che fanno scoprire il lato nascosto di alcuni personaggi. Zende si racconta a Paris trama Beautiful oggi 2 febbraio 2022 con nuove rivelazioni e una situazione che precipiterà senza alcun avvertimento. Zende era innamorato di Zoe, ma da quando Carter le ha fatto la proposta di matrimonio tutto è cambiato. Zoe ha accettato di diventare la moglie dell'avvocato, non solo per i sentimenti che prova ma anche perché è il braccio destro di Ridge. La stilista non può permettersi di perdere credibilità davanti a Hope e Steffy visto il suo passato, per questo motivo ha deciso di chiudere un occhio e accettare la proposta dimenticando Zende. Zende e Paris sono in ufficio da soli, ritrovano la loro ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Anticipazionioggi 2con colpi di scena e racconti che fanno scoprire il lato nascosto di alcuni personaggi. Zende si racconta a Parisoggi 2con nuove rivelazioni e una situazione che precipiterà senza alcun avvertimento. Zende era innamorato di Zoe, ma da quando Carter le ha fatto la proposta di matrimonio tutto è cambiato. Zoe ha accettato di diventare la moglie dell'avvocato, non solo per i sentimenti che prova ma anche perché è il braccio destro di Ridge. La stilista non può permettersi di perdere credibilità davanti a Hope e Steffy visto il suo passato, per questo motivo ha deciso di chiudere un occhio e accettare la proposta dimenticando Zende. Zende e Paris sono in ufficio da soli, ritrovano la loro ...

Advertising

nephiljms : la trama di beautiful e quella di edipo sono quasi più intrigate dei miei sogni - infoitcultura : Beautiful, trama 1° febbraio 2022: Ridge preoccupato per Thomas - redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #2febbraio - zazoomblog : Beautiful trama 1° febbraio 2022: Ridge preoccupato per Thomas - #Beautiful #trama #febbraio #2022: - 1a_v1ttor : * ah per me la “gioia” non è assolutamente il non progetto insieme ma la pazzia, l’isteria, il gossip paragonato ad… -