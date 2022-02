Automata film stasera in tv 2 febbraio | cast | trama | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)è ilin tv mercoledì 22022 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Gabe Ibáñez. Ilè composto da Antonio Banderas, Dylan McDermott, Birgitte Hjort Sørensen, Melanie Griffith, Robert Forster, Tim McInnerny.in tv:Siamo in un futuro apocalittico distopico nel 2044. La Terra è sempre più desertificata e gli uomini sopravvivono a stento in un ambiente ormai ...