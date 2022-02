Aumento di stipendio per sindaco e assessori (Di mercoledì 2 febbraio 2022) di Erika Noschese Lo prevede la legge, ne approfittano gli amministratori. Sarà un 2022 “ricco” per l’amministrazione comunale di Salerno, grazie alla legge di stabilità che, detto in parole povere, consente un Aumento di stipendio per gli amministratori locali. Così, il sindaco guadagnerà ben 11mila euro al mese, mentre “solo” (si fa per dire, sia chiaro) 7mila per il presidente del consiglio e il vice. Aumenta anche il gettone di presenza per le varie commissioni che arriva a ben 34 euro. Il Governo ha motivato l’Aumento con la necessità di colmare la distanza di trattamento tra primi cittadini e gli eletti in Regione e in parlamento. La Legge di Bilancio 2022 approvata in via definitiva dal Parlamento il 29 dicembre 2021, prevede infatti un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 2 febbraio 2022) di Erika Noschese Lo prevede la legge, ne approfittano gli amministratori. Sarà un 2022 “ricco” per l’amministrazione comunale di Salerno, grazie alla legge di stabilità che, detto in parole povere, consente undiper gli amministratori locali. Così, ilguadagnerà ben 11mila euro al mese, mentre “solo” (si fa per dire, sia chiaro) 7mila per il presidente del consiglio e il vice. Aumenta anche il gettone di presenza per le varie commissioni che arriva a ben 34 euro. Il Governo ha motivato l’con la necessità di colmare la distanza di trattamento tra primi cittadini e gli eletti in Regione e in parlamento. La Legge di Bilancio 2022 approvata in via definitiva dal Parlamento il 29 dicembre 2021, prevede infatti un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede ...

CristinaSc72 : RT @gondra_one: capo (che mi dà una miseria di stipendio) si sta vantando che il suo consulente finanziario gli hai consigliato dei titoli… - UrbimanoOrbi : @stanzaselvaggia LA POLITICA: Da sempre la Politica in Italia ha usato il 'voto di scambio',dare posti di lavoro pe… - UrbimanoOrbi : @lorenzojova @morandi_g @SanremoRai @moussetofficial LA POLITICA: Da sempre la Politica in Italia ha usato il 'voto… - UrbimanoOrbi : @Ettore_Rosato LA POLITICA: Da sempre la Politica in Italia ha usato il 'voto di scambio',dare posti di lavoro per… - UrbimanoOrbi : @claudio301065 @GiuseppeConteIT @luigidimaio LA POLITICA: Da sempre la Politica in Italia ha usato il 'voto di scam… -