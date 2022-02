Angelozzi: «Prima di prendere Tuanzebe, Giuntoli ha fatto di tutto per portare Gatti a Napoli» (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Juventus ha anticipato tutti per Gatti, anche il Torino che sembrava proprio sul punto di chiudere la trattativa. Per il talentuoso difensore del Frosinone, grande protagonista del campionato di Serie B, c’è stato anche un importante tentativo del Napoli. Frenato dal fatto che i ciociari non avevano intenzione di perderlo a gennaio, quando gli azzurri – Prima di prendere Tuanzebe – erano alla ricerca di un centrale di difesa. Il retroscena è stato riferito a Radio Marte dal direttore sportivo del club ciociaro, Guido Angelozzi. «Il mio amico Giuntoli ha fatto di tutto per portarlo a Napoli però non c’erano le condizioni, cioè quelle di far rimanere il ragazzo da noi. Il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Juventus ha anticipato tutti per, anche il Torino che sembrava proprio sul punto di chiudere la trattativa. Per il talentuoso difensore del Frosinone, grande protagonista del campionato di Serie B, c’è stato anche un importante tentativo del. Frenato dalche i ciociari non avevano intenzione di perderlo a gennaio, quando gli azzurri –di– erano alla ricerca di un centrale di difesa. Il retroscena è stato riferito a Radio Marte dal direttore sportivo del club ciociaro, Guido. «Il mio amicohadiper portarlo aperò non c’erano le condizioni, cioè quelle di far rimanere il ragazzo da noi. Il ...

