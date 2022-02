Andy Murray l' inquieto | già saluta coach De Witt

Advertising

Eurosport_IT : Oggi si è ritirato Dylan #Alcott, 15 volte campione di Slam in carrozzina e ha completato due volte il Grande Slam.… - TennisWorldit : Andy Murray si separa da De Witt ed è alla ricerca di un nuovo tecnico - Ubitennis : Andy Murray di nuovo alla ricerca di un coach - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Le strade di Andy #Murray e di coach Jan De Witt si separano. Il periodo di prova in Australia con l'ex coach di Gael Mo… - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: Le strade di Andy #Murray e di coach Jan De Witt si separano. Il periodo di prova in Australia con l'ex coach di Gael Mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Andy Murray

Ubitennis

Deluso dall'eliminazione al secondo turno dell'Australian Open,fa quel che fanno spesso i presidenti delle squadre di calcio in crisi di risultati. Dà la colpa all'allenatore. Secondo quanto riferisce il quotidiano britannico Daily Telegraph, infatti,...L'ex numero uno al mondoè alla ricerca del suo prossimo coach che avrà il compito di sostituire Jamie Delgado che ha concluso la sua collaborazione con il britannico alla fine ...Deluso dall'eliminazione al secondo turno dell'Australian Open, Andy Murray fa quel che fanno spesso i presidenti delle squadre di calcio in crisi di risultati. Dà la colpa all'allenatore.“It was a late penalty, not long left and young Andy handled the ball from Casko’s header after ... saying Diane Forsythe selection ‘fight to make party more liberal’ Sean Murray warns Glentoran that ...