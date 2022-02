Aborto selettivo | dove si abortiscono le femmine | per far nascere i maschi

Leggi su robadadonne

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) La discriminazione di genere inizia dalla culla. Lo dimostrano i dati rilasciati dal British Medical Journal pochi mesi fa, nell’agosto del 2021, in base ai quali si stima che, entro il 2100, nei Paesi a forte “preferenza culturale per i” 22 milioni di bambine non verranno al mondo. Il motivo ha un nome preciso: si tratta della pratica dell’, strettamente connesso ai retaggi culturali, sociali ed economici vigenti in alcune aree del mondo e fortemente deleteri per il loro sviluppo umano e tecnologico. Un fenomeno che, però, non si limita solo alla Cina e all’India – ossia le nazioni in cui sono ancora preponderanti restrizioni governative sul numero di figli e pregiudizi classisti e di genere –, ma anche in buona parte dell’Europa, se pur con cifre lievemente più basse. Vediamone i dettagli. ...