Vaccino under 5, Crisanti: “Prima screening sierologico ai bimbi” (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Vogliamo parlare del Vaccino under 5? Ormai con la variante Omicron di Sars-CoV-2 i bambini si sono infettati tutti o comunque moltissimi di loro. Io penso che queste decisioni debbano essere prese con un quadro chiaro. Se vogliamo considerare questa opzione, allora facciamo un’analisi sierologica in questa fascia d’età e vediamo quanti hanno gli anticorpi, quanti si sono infettati”. Mentre negli Usa si prospetta all’orizzonte un’imminente richiesta di via libera da parte delle aziende per il Vaccino di Pfizer-BioNTech nei piccoli sotto i 5 anni, il virologo Andrea Crisanti, quando questa possibilità si concretizzerà anche per l’Europa e l’Italia, vedrebbe necessaria una linea di cautela nell’avvio di una massiccia campagna di immunizzazione. Prima, spiega all’Adnkronos Salute il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Vogliamo parlare del5? Ormai con la variante Omicron di Sars-CoV-2 i bambini si sono infettati tutti o comunque moltissimi di loro. Io penso che queste decisioni debbano essere prese con un quadro chiaro. Se vogliamo considerare questa opzione, allora facciamo un’analisi sierologica in questa fascia d’età e vediamo quanti hanno gli anticorpi, quanti si sono infettati”. Mentre negli Usa si prospetta all’orizzonte un’imminente richiesta di via libera da parte delle aziende per ildi Pfizer-BioNTech nei piccoli sotto i 5 anni, il virologo Andrea, quando questa possibilità si concretizzerà anche per l’Europa e l’Italia, vedrebbe necessaria una linea di cautela nell’avvio di una massiccia campagna di immunizzazione., spiega all’Adnkronos Salute il ...

