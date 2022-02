Traffico Roma del 01-02-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 febbraio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità misure di contenimento del coronavirus da oggi l’accesso allo sportello permessi diservizi per la mobilità è consentito su appuntamento solo con il Green pass basta quello base o in alternativa serve il certificato di esenzione vaccinale per l’appuntamento con lo sportello permessi diservizi per la mobilità c’è l’app solari Q oppure in alternativa Il contact Center 0657003 le altre notizie al Flaminio da oggi lavori di rifacimento del manto stradale in via e via Gianturco direzione via Azuni Per quel che riguarda il trasporto pubblico è prevista una deviazione per 8 linee di bus a San Basilio invece lavori InviaMontegiorgio all’altezza di via Fabriano un cantiere che ha richiesto un cambio di itinerario per la linea di bus 404 In ...