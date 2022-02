Tensione Ucraina la Bielorussia: 'Nessun diplomatico straniero è a rischio qui' (Di martedì 1 febbraio 2022) Anatoly Glaz, portavoce del ministero degli Esteri bielorusso, ha precisato oggi a Sputnik che né i diplomatici statunitensi né i diplomatici di altri Stati sono in pericolo in Bielorussia: lo ha ... Leggi su globalist (Di martedì 1 febbraio 2022) Anatoly Glaz, portavoce del ministero degli Esteri bielorusso, ha precisato oggi a Sputnik che né i diplomatici statunitensi né i diplomatici di altri Stati sono in pericolo in: lo ha ...

Advertising

lauraboldrini : Un’escalation di tensione rischia di portare una guerra drammatica nel cuore dell’Europa. Non bisogna inasprire i… - InvestingItalia : Tensione Russia-Ucraina, le azioni da tenere e quelli da evitare - - Benoit_stx : RT @PaoloMauri78: Sembra che la Russia abbia predisposto tutto il necessario per procedere a un'operazione militare in #Ucraina. Gli ultimi… - Ultron65 : RT @bordoni_russia: La tensione nei rapporti tra Ucraina e Russia potrebbe incidere negativamente (in modo difficile da prevedere) sul merc… - globalistIT : -