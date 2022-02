“Sei ridicola, ripigliati!”. GF Vip, Alex Belli contro Delia Duran: il botta e riposta tra i due (Di martedì 1 febbraio 2022) È andata in scena l’ennesima puntata di Cento…Belli. La soap opera tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Si fa per scherzare naturalmente, ma al GF Vip, i telespettatori non ne possono davvero più dei teatrini dei tre. Il menage-a-trois che si sta prolungando giorno dopo giorno sta diventando a dir poco vergognoso e senza dubbio meno interessante di quando è partito. Durante l’ultima puntata del reality, quella del 31 gennaio 2022, Alex ha provato a convincere Delia che ha preso un abbaglio e ha condannato il suo gesto di essersi tolta l’anello. “Io ti ho ferito? Ma cosa ho fatto? Non ho fatto niente”, ha insistito Belli. Delia gli ha ricordato che l’ha fatta soffrire per mesi e per questo lei ha deciso di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) È andata in scena l’ennesima puntata di Cento…. La soap opera trae Soleil Sorge. Si fa per scherzare naturalmente, ma al GF Vip, i telespettatori non ne possono davvero più dei teatrini dei tre. Il menage-a-trois che si sta prolungando giorno dopo giorno sta diventando a dir poco vergognoso e senza dubbio meno interessante di quando è partito.te l’ultima puntata del reality, quella del 31 gennaio 2022,ha provato a convincereche ha preso un abbaglio e ha condannato il suo gesto di essersi tolta l’anello. “Io ti ho ferito? Ma cosa ho fatto? Non ho fatto niente”, ha insistitogli ha ricordato che l’ha fatta soffrire per mesi e per questo lei ha deciso di ...

