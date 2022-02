Sanremo, si parte: stasera i primi 12 big. Sondaggio: vota la tua canzone preferita (Di martedì 1 febbraio 2022) Sul palco con Amadeus per la prima serata del Festival numero 72, oltre ai 12 big, l’amico Fiorello, i Maneskin e Matteo Berrettini. Anche quest’anno L’Eco di Bergamo seguirà in diretta tutte le serate e i lettori potranno votare la loro canzone preferita nel Sondaggio online, disponibile in questo articolo. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 1 febbraio 2022) Sul palco con Amadeus per la prima serata del Festival numero 72, oltre ai 12 big, l’amico Fiorello, i Maneskin e Matteo Berrettini. Anche quest’anno L’Eco di Bergamo seguirà in diretta tutte le serate e i lettori potrannore la loronelonline, disponibile in questo articolo.

