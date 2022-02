Sanremo 2022, Matteo Romano – «Virale» (Di martedì 1 febbraio 2022) Tra i vincitori di Sanremo Giovani che si sono conquistati la possibilità di gareggiare al Festival di Sanremo, c’è Matteo Romano con il brano Virale. Il giovanissimo cantante è esploso su TikTok nel 2020, quando ha scritto il singolo Concedimi uscito proprio durante il lockdown. La canzone, inizialmente Virale su TikTok, è poi diventata popolare anche fuori dal social, raggiungendo 16 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il brano è anche stato certificato doppio Disco di Platino. Il secondo singolo pubblicato da Matteo Romano è Casa di Specchi, uscito nel 2021. Uno dei più grandi successi del cantante emergente è stato aprire sette date del tour di Emma Marrone, prima di approdare a Sanremo Giovani con il brano Testa e Croce. Il ... Leggi su open.online (Di martedì 1 febbraio 2022) Tra i vincitori diGiovani che si sono conquistati la possibilità di gareggiare al Festival di, c’ècon il brano. Il giovanissimo cantante è esploso su TikTok nel 2020, quando ha scritto il singolo Concedimi uscito proprio durante il lockdown. La canzone, inizialmentesu TikTok, è poi diventata popolare anche fuori dal social, raggiungendo 16 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il brano è anche stato certificato doppio Disco di Platino. Il secondo singolo pubblicato daè Casa di Specchi, uscito nel 2021. Uno dei più grandi successi del cantante emergente è stato aprire sette date del tour di Emma Marrone, prima di approdare aGiovani con il brano Testa e Croce. Il ...

Advertising

MarroneEmma : / ogni volta è così / Sanremo 2022 #ognivoltaècosì #sanremo2022 - fanpage : A Fanpage @GiuliaSalemi93 racconta la sua nuova esperienza a #Sanremo2022 Come sta affrontando questa nuova avvent… - Adnkronos : Il vaccino dovrebbe essere obbligatorio per tutti i cantanti in gara a #Sanremo2022? Il direttore di Rai1: 'Rai non… - Jonnymetaverso : RT @HoaraBorselli: Roberto Saviano a Sanremo 2022. Dopo la Muti e la legalizzazione della cannabis, la Foer che ci riproporrà il DDLZan, pi… - aspettaaspetta : RT @HoaraBorselli: Roberto Saviano a Sanremo 2022. Dopo la Muti e la legalizzazione della cannabis, la Foer che ci riproporrà il DDLZan, pi… -