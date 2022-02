Rosato | ' Migliorati i rapporti Renzi - Letta ma il Pd scelga tra noi e M5s'

(Di martedì 1 febbraio 2022) Italia Viva torna al solito ritornello: il Pdtra noi e M5s. Ma non si capisce perché il campo largo dovrebbe diventare solo una zuppa centrista, visti i contatti trae Toti 'Penso sia ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rosato Migliorati

Globalist.it

Così il presidente di Italia Viva Ettorein un'intervista a 'Il DubbioParteciperanno al convegno Berlusconi, Brunetta, Garavaglia, Carfagna, Bernini,, Maimone, ... Nicola Affronti, Gerardo Capozza, Paolo Fontana, Luigi Forte, Giuseppe Lavitola, Fabio, ...Lo dice Ettore Rosato, presidente di Italia viva, al 'Dubbio'. "Non vorrei che dopo aver evitato il disastro sul presidente della Repubblica, qualcuno si cimenti in altro sabotaggio. Resta il fatto ...Italia Viva torna al solito ritornello: il Pd scelga tra noi e M5s. Ma non si capisce perché il campo largo dovrebbe diventare solo una zuppa centrista, visti i contatti tra Renzi e Toti ...