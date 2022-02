“Me l’ha detto la donna delle pulizie”. Alex Belli, la verità viene a galla a Pomeriggio 5: studio gelato (Di martedì 1 febbraio 2022) Non vi siete ancora stufati della telenovela al Grande Fratello Vip? Come quale telenovela?! Ma è ovvio, quella che vede protagonisti Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. Non vi faremo il riepilogo perché servirebbe un libro, e di quelli Belli grossi. Vi diciamo solo che, come se non bastasse lo spazio che lo stesso Alfonso Signorini dedica a questo triangolo ‘amoroso’, adesso anche altre trasmissioni si occupano della questione. Parliamo di “Pomeriggio 5” il programma condotto su Canale 5 da Barbara D’Urso. Ospiti di Carmelita nella puntata di oggi, martedì 1 febbraio, ci sono Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli, e Stella. Quest’ultima, nota come “Starlight” è venuta alla ribalta recentemente per essere coinvolta in una relazione ‘artistica’ con Alex e ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) Non vi siete ancora stufati della telenovela al Grande Fratello Vip? Come quale telenovela?! Ma è ovvio, quella che vede protagonisti Soleil Sorge,e Delia Duran. Non vi faremo il riepilogo perché servirebbe un libro, e di quelligrossi. Vi diciamo solo che, come se non bastasse lo spazio che lo stesso Alfonso Signorini dedica a questo triangolo ‘amoroso’, adesso anche altre trasmissioni si occupano della questione. Parliamo di “5” il programma condotto su Canale 5 da Barbara D’Urso. Ospiti di Carmelita nella puntata di oggi, martedì 1 febbraio, ci sono Katarina Raniakova, ex moglie di, e Stella. Quest’ultima, nota come “Starlight” è venuta alla ribalta recentemente per essere coinvolta in una relazione ‘artistica’ cone ...

