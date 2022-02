Maresca in visita al rione don Guanella: “Serve presenza dello Stato” (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Sono segnali sconfortanti, che purtroppo ci riportano con i piedi per terra e ci dicono che c’è ancora tanto da lavorare“. Così Catello Maresca, consigliere comunale di opposizione, a margine della visita di questo pomeriggio al rione Don Guanella, dove ha incontrato il parroco don Aniello Manganiello. “Non mi riferisco solo al lavoro straordinario di forze dell’ordine e magistratura – continua – ma anche a quello che dovrebbero fare le istituzioni. Don Aniello mi diceva, ad esempio, che il Comune da quasi 2 anni non paga le rette dei ragazzi in convitto. Questi sono segnali sbagliati che non devono e non possono capitare in realtà come il Don Guanella che hanno bisogno della vicinanza quotidiana delle istituzioni. Io oggi sono Stato nel ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Sono segnali sconfortanti, che purtroppo ci riportano con i piedi per terra e ci dicono che c’è ancora tanto da lavorare“. Così Catello, consigliere comunale di opposizione, a margine delladi questo pomeriggio alDon, dove ha incontrato il parroco don Aniello Manganiello. “Non mi riferisco solo al lavoro straordinario di forze dell’ordine e magistratura – continua – ma anche a quello che dovrebbero fare le istituzioni. Don Aniello mi diceva, ad esempio, che il Comune da quasi 2 anni non paga le rette dei ragazzi in convitto. Questi sono segnali sbagliati che non devono e non possono capitare in realtà come il Donche hanno bisogno della vicinanza quotidiana delle istituzioni. Io oggi sononel ...

