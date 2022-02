Ligue 1 2021/2022, il Lione completa la rimonta: Marsiglia k.o. 2-1 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Lione ottiene una preziosissima vittoria e batte il Marsiglia per 2-1 nel recupero della quattordicesima giornata della Ligue 1 2021/2022. I padroni di casa sono andati in svantaggio al 10? del primo tempo in virtù della rete messa a segno da Guendouzi su assist di Payet. Nella ripresa però hanno ribaltato completamente la situazione. Al 76? è arrivato il gol del pari grazie al colpo di testa di Shaqiri. All’89’, poi, sempre l’attaccante svizzero è stato protagonista servendo l’assist della vittoria a Dembele, che ha trafitto Pau Lopez. Successo fondamentale per gli uomini di Bosz, che agganciano al quinto posto della classifica sia il Rennes sia il Montpellier. Rammarico invece per Payet e compagni, che non sono riusciti nell’intento di sorpassare il Nizza alla seconda ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ilottiene una preziosissima vittoria e batte ilper 2-1 nel recupero della quattordicesima giornata della. I padroni di casa sono andati in svantaggio al 10? del primo tempo in virtù della rete messa a segno da Guendouzi su assist di Payet. Nella ripresa però hanno ribaltatomente la situazione. Al 76? è arrivato il gol del pari grazie al colpo di testa di Shaqiri. All’89’, poi, sempre l’attaccante svizzero è stato protagonista servendo l’assist della vittoria a Dembele, che ha trafitto Pau Lopez. Successo fondamentale per gli uomini di Bosz, che agganciano al quinto posto della classifica sia il Rennes sia il Montpellier. Rammarico invece per Payet e compagni, che non sono riusciti nell’intento di sorpassare il Nizza alla seconda ...

Ultime Notizie dalla rete : Ligue 2021 Formazioni ufficiali Lione - Marsiglia, Ligue 1 2021/2022 Le formazioni ufficiali di Lione - Marsiglia , match valido per il recupero della 14esima giornata della Ligue 1 2021/2022 . Grande momento per entrambe le squadre che arrivano da due vittorie consecutive, i padroni di casa con Tryes e St. Etienne mentre gli ospiti con Lens e Montpellier (quest'ultima ...

Coppa di Francia, PSG - Nizza 0 - 0: diretta live e risultato in tempo reale ... allo Stadio Parco dei Principi, andrà in scena PSG - Nizza , gara valida per gli ottavi di finale della Coppa di Francia 2021/2022 . Una sfida che vede di fronte due squadre protagoniste della Ligue ...

Ligue 1 2021/2022, il Lione completa la rimonta: Marsiglia ko 2-1 SPORTFACE.IT À travers la LNH : des nouvelles d'Alexey Lipanov, Tye Felhaber, Nikita Kucherov, etc. Il n’a pas encore participé à un match dans la Ligue nationale de hockey depuis le début de sa ... 1,85 million $ US signé en août 2021. Ancien 1er choix – 10e au total du Lightning – en 2012, ...

