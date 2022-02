Lancia - Tavares al Rally Monte Carlo Historique con una Stratos HF (Di martedì 1 febbraio 2022) Carlos Tavares, amministratore delegato del gruppo Stellantis, ha corso il Rally Monte Carlo Historique con una Lancia Stratos HF Gruppo 4 del 1975 in livrea Alitalia. Il manager è partito da Reims, in Francia, per raggiungere il Principato di Monaco e prendere parte alla gara di regolarità divisa in 17 prove. Il comunicato stampa diramato per annunciare la sua presenza ha definito la sua partecipazione come una "iniziativa personale", ma vedere una Stratos di nuovo al via del "Monte" con il numero 1 del Gruppo è sicuramente stato un colpo al cuore per gli appassionati, che fa sognare in grande per il futuro. Tra l'altro, Tavares si è piazzato al 140 posto su 230 partecipanti. Il marchio più vincente. ... Leggi su quattroruote (Di martedì 1 febbraio 2022), amministratore delegato del gruppo Stellantis, ha corso ilcon unaHF Gruppo 4 del 1975 in livrea Alitalia. Il manager è partito da Reims, in Francia, per raggiungere il Principato di Monaco e prendere parte alla gara di regolarità divisa in 17 prove. Il comunicato stampa diramato per annunciare la sua presenza ha definito la sua partecipazione come una "iniziativa personale", ma vedere unadi nuovo al via del "" con il numero 1 del Gruppo è sicuramente stato un colpo al cuore per gli appassionati, che fa sognare in grande per il futuro. Tra l'altro,si è piazzato al 140 posto su 230 partecipanti. Il marchio più vincente. ...

