La 23enne Rosa Alfieri forse è stata strangolata | si cerca un uomo a Grumo Nevano Napoli

Potrebbe essere stata strangolataAlfieri , di 23 anni, trovata all'interno di un'abitazione di via Risorgimento, a Grumo Nevano , in provincia di Napoli . E' questa l'ipotesi per ora prevalente, secondo quanto si apprende. Le ...La vittima si chiamavaAlfieri . La scoperta, poco dopo le 18, da parte dei carabinieri ... della Scientifica e del medico legale a far luce sulla morte della giovane. All'esterno del ...L’hanno trovata morta in un appartamento in via Risorgimento a Grumo Nevano. Rosa Alfieri, 23 anni, è la ragazza trovata senza vita dai carabinieri in serata. Sul corpo della giovane non vi sono evide ...Secondo una prima ipotesi dei carabinieri la giovane donna potrebbe essere stata strangolata. Si cerca un uomo.