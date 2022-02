Jannik Sinner torna in campo: ATP 500 a Rotterdam, ci sono anche Medvedev e Tsitsipas! (Di martedì 1 febbraio 2022) Jannik Sinner tornerà in campo settimana prossima. L’altoatesino si è preso giusto il tempo di rifiatare dopo aver disputato gli Australian Open, dove è stato eliminato ai quarti di finale dal greco Stefanos Tsitsipas. L’azzurro è tornato da Melbourne, ha smaltito il fuso orario e si sta già preparando per la prossima avventura: dal 7 al 13 febbraio è infatti in programma il torneo ATP 500 di Rotterdam, a cui il nostro portacolori ha deciso di partecipare. Si tratta di una kermesse di rilievo, sul cemento indoor della località olandese, dove verranno messi in palio punti importanti per il ranking ATP. Il 20enne, attuale numero 10 al mondo, cercherà di mettere fieno in cascina. Non sarà però facile farsi strada nel tabellone vista la presenza di tantissime stelle del circuito internazionale (salvo ... Leggi su oasport (Di martedì 1 febbraio 2022)tornerà insettimana prossima. L’altoatesino si è preso giusto il tempo di rifiatare dopo aver disputato gli Australian Open, dove è stato eliminato ai quarti di finale dal greco Stefanos Tsitsipas. L’azzurro èto da Melbourne, ha smaltito il fuso orario e si sta già preparando per la prossima avventura: dal 7 al 13 febbraio è infatti in programma il torneo ATP 500 di, a cui il nostro portacolori ha deciso di partecipare. Si tratta di una kermesse di rilievo, sul cemento indoor della località olandese, dove verranno messi in palio punti importanti per il ranking ATP. Il 20enne, attuale numero 10 al mondo, cercherà di mettere fieno in cascina. Non sarà però facile farsi strada nel tabellone vista la presenza di tantissime stelle del circuito internazionale (salvo ...

