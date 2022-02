Istat | disoccupazione in calo a dicembre | +540mila occupati sull' anno

(Di martedì 1 febbraio 2022) La, segnala l', ascende al 9% nel complesso e al 26,8% nella fascia 15 - 24 anni. La diminuzione del numero di persone in cerca di lavoro ( - 1,3%, per - 29mila unità su ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il tasso di disoccupazione a dicembre 2021 scende al 9,0% nel complesso e al 26,8% tra i giovani 15-24 anni, rispet… - istat_it : Il tasso di disoccupazione scende al 9% (-0,1 punti) e tra i giovani al 26,8% (-0,7 punti) #istat… - MediasetTgcom24 : Istat: tasso di disoccupazione a dicembre cala al 9% #dicembre #novembre #meseprecedente #dicembre2021 #istat… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Il tasso di disoccupazione a dicembre 2021 scende al 9,0% nel complesso e al 26,8% tra i giovani 15-24 anni, rispetto al… - sacspo : RT @Agenzia_Ansa: Il tasso di disoccupazione a dicembre 2021 scende al 9,0% nel complesso e al 26,8% tra i giovani 15-24 anni, rispetto al… -

Ultime Notizie dalla rete : Istat disoccupazione

La, segnala l', a dicembre scende al 9% nel complesso e al 26,8% nella fascia 15 - 24 anni. La diminuzione del numero di persone in cerca di lavoro ( - 1,3%, per - 29mila unità su ...Il tasso discende al 9,0% nel complesso ( - 0,1 punti) e al 26,8% tra i giovani ( - ... FonteA dicembre 2021, rispetto al mese precedente, la sostanziale stabilità degli occupati e degli inattivi si associa alla diminuzione dei disoccupati. Lo scrive ISTAT in un comunicato. La stabilità ...ROMA (ITALPRESS) – A dicembre 2021, rispetto al mese precedente, la sostanziale stabilità degli occupati e degli inattivi si associa alla diminuzione dei disoccupati. Lo rende noto l’Istat, spiegando ...