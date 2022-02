Giovanna Civitillo in prima fila al Festival di Sanremo 2022: la storia d’amore con Amadeus (Di martedì 1 febbraio 2022) Giovanna Civitillo e Amadeus hanno iniziato la loro relazione quasi vent’anni fa. Il conduttore e l’ex ballerina sono una coppia molto amata dal pubblico, che ha avuto modo di farsi conoscere ancora di più grazie al Festival di Sanremo. Giovanna Civitillo e Amadeus: l’incontro, il figlio e i matrimoni Giovanna e Amadeus si sono conosciuti nel 2002, lavorando al programma televisivo L’eredità. Amadeus è stato, come noto, ideatore e conduttore del format dal 2002 al 2006, mentre Civitillo è stata, per lo stesso periodo, ballerina e valletta all’interno del programma. Nel 2003, i due hanno cominciato una relazione. Nel 2009 è nato il figlio José Alberto e, lo stesso anno, ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 febbraio 2022)hanno iniziato la loro relazione quasi vent’anni fa. Il conduttore e l’ex ballerina sono una coppia molto amata dal pubblico, che ha avuto modo di farsi conoscere ancora di più grazie aldi: l’incontro, il figlio e i matrimonisi sono conosciuti nel 2002, lavorando al programma televisivo L’eredità.è stato, come noto, ideatore e conduttore del format dal 2002 al 2006, mentreè stata, per lo stesso periodo, ballerina e valletta all’interno del programma. Nel 2003, i due hanno cominciato una relazione. Nel 2009 è nato il figlio José Alberto e, lo stesso anno, ...

