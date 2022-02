Gf Vip | Sonia Bruganelli senza freni contro Nathaly Caldonazzo | «Hai problemi con gli uomini | li odi»

(Di martedì 1 febbraio 2022) Quello che il pubblico ha visto nel corso della scorsa puntata del Gf Vip ha lasciato tutti sorpresi. Un Giucas Casella inedito. «In 35 anni non lo avevo mai visto...

Ultime Notizie dalla rete : Vip Sonia

Un vero e proprio colpo di scena al GF6 . Lunedì sera Delia Duran è stata la preferita del ... Se da un lato, Adriana Volpe che i fan delle persone uscite si siano coalizzate, da l'altro...A scatenare la polemica fra i due protagonisti del GFci avrebbero pensato le nomination. Ma ... Da una parteBruganelli ha difeso Giucas Casella, dall'altra Adriana Volpe ha ammesso di aver ...Il Grande Fratello VIp vince in share grazie alla sua durata ( si attende ... un barlume di luce ogni tanto si vede, in Sonia Bruganelli, sulla quale riponevamo grandissime speranze a settembre, non ...Nessuno se lo poteva aspettare ma il pubblico sovrano ha deciso di premiare proprio lei, la controversa gieffina del triangolo amoroso più noto del reality ...